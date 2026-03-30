"Un calcio al bullismo": i Lions in campo per la sensibilizzazione tra i giovani Studenti "Alberti" protagonisti dell'iniziativa Lions Club Benevento Host e Lions Club Arco Traiano

Si è svolto questa mattina, presso l’IIS “G. Alberti” di Benevento, il service dal titolo “Un calcio al bullismo”, promosso dai Lions Club Benevento Host e Lions Club Arco Traiano, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti su un tema di grande attualità e rilevanza sociale.



L’iniziativa è stata organizzata dall’avvocato Gianluca Tomaciello, responsabile distrettuale del service, che ha coordinato i lavori del convegno, favorendo un confronto costruttivo tra esperti e giovani. «Abbiamo voluto portare questo service nelle scuole – ha dichiarato Tomaciello – perché è proprio tra i giovani che si gioca la partita più importante contro il bullismo. Informazione, dialogo e consapevolezza sono strumenti fondamentali per prevenire e contrastare ogni forma di violenza».



All’incontro hanno preso parte autorevoli relatori come l’avvocato Domenico Russo, il sostituto procuratore della Repubblica Carmine Pignatiello e la psicologa Elda Castelluzzo, che hanno offerto un’analisi approfondita del fenomeno del bullismo, affrontandone gli aspetti giuridici, sociali e psicologici.



A fare gli onori di casa la dirigente scolastica dell’Istituto Alberti-Virgilio, dott.ssa Silvia Vinciguerra, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra scuola e territorio nella prevenzione di comportamenti devianti.



Presenti anche i rappresentanti dei Lions Club promotori: l’avvocato Pavone, presidente del Lions Club Benevento Host, e Mariateresa Spina, presidente del Lions Club Arco Traiano, che hanno ribadito l’impegno costante dei Lions nella promozione di iniziative a favore dei giovani e della comunità.



Significativi gli interventi di Gianfranco Ucci, secondo vice governatore, e di Feliciano Cefalo, responsabile di zona del service, che hanno evidenziato il valore dell’azione lionistica nel contrasto al bullismo e nella diffusione di una cultura del rispetto e della legalità.



L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto e riflessione, coinvolgendo attivamente gli studenti e contribuendo a rafforzare la consapevolezza su un fenomeno che richiede attenzione, prevenzione e responsabilità condivisa.