Mastella: meglio senza primarie ma se ci saranno mi potrei candidare Così il sindaco di Benevento sul tema delle primarie per la scelta del premier

Le primarie "non le farei, assolutamente no".

Così il sindaco di Benevento ed ex ministro della Giustizia Clemente Mastella, ospite di Rai Radio1, alla trasmissione Un Giorno da Pecora.

Il leader di Noi di centro ha ribadito che per la scelta del premier "bisogna mettersi tutti d'accordo. Se Conte e Schlein si accordassero, basterebbe seguire quello prescelto. E comunque, se si fanno le primarie, mi potrei candidare anche io. Perché no? Serve anche qualcuno di centro e, casino per casino, partecipo anche io".

Mastella ha poi fatto il punto sull'ipotesi in cui in gara non ci fossero Schlein o Conte.

Sul nome che avanzerebbe nessuno dubbio "Manfredi, il sindaco di Napoli, magari come federatore. Naturalmente se si mettessero d'accordo".

E Silvia Salis? "No, è arrivata da poco e non è ancora molto conosciuta, anche se mi dicono che è brava".