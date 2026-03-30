Antonini canta già vittoria: "Esclusione respinta per sempre" "La prossima battaglia sarà domani, ma lì conterà la sospensiva della Giustizia Tributaria"

Il presidente del Trapani ha scritto una lunga nota sul suo profilo Facebook. Eccola quasi per intero.

"Ora a tutti quelli che hanno sperato (tra cui svariati trapanesi che si aggiungono ad elementi INQUIETANTI), che Antonini sarebbe stato escluso dal Campionato, manderò l’invito al VAFFA... DAY, cosi si chiamerà la conferenza che stiamo preparando (prendendo spunto da una della più famose manifestazioni politiche tenute negli ultimi 30 anni in Italia).

La prossima battaglia, forse l’ultima a livello sportivo, sarà domani dove siamo consapevoli che le condizioni createsi il 12 febbraio 2026 (sospensiva esecutiva della Corte di Giustizia Tributaria) hanno portato all’azzeramento di ogni addebito per la scadenza del 16 febbraio 2026 e quindi non ci sono altri punti da addebitare al Trapani Calcio. Sarebbe FINALMENTE giusto che ci fosse consentito di poter giocare le ultime 4 giornate in serenità e giocarci la permanenza in serie C sul campo. Lo si deve ad un imprenditore che ha investito milioni e milioni di euro in una piazza abbandonata, ad un territorio martoriato per troppo tempo ed in maniera scandalosa negli ultimi 8 mesi”.

Segono svariati ringraziamenti...