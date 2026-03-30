E Caldirola chiede già quando può rientrare Il post pubblicato della moglie Roberta: Quando posso tornare in campo, c'è un campionato da vincere

Non si può dire che il morale sia crollato sotto i limiti di guardia, tutt'altro. Luca Caldirola l'ha presa con filosofia e con grande coraggio. Nonostante lo scontro pauroso che gli è costato una serie di fratture, alle ossa nasali innanzitutto, poi allo zigomo e all'arcata sopraccigliare. Dovrà operarsi per la riduzione della frattura al setto nasale, ma il buon umore non lo ha perso affatto. E non si è fatto scrupolo di postare sui suoi profili social la foto del suo viso incerottato. Ma il post più bello, bisogna ammetterlo, lo ha pubblicato la moglie Roberta, che dopo lo spavento di ieri allo stadio, ha tirato un grosso sospiro di sollievo. Ed ha scritto tra il serio e il faceto: “Mezza faccia spaccata e lui la prima domanda che fa al dottore è: “Quando posso tornare in campo che c'è il campionato da vincere!”. La frase si conclude con un “Jamm ja” e due cuori giallorossi, che sottolinea la beneventanità di Roberta e l'amore per questa terra di Luca.