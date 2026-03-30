Fa ancora freddo: accensione riscaldamenti fino al 15 aprile L'ordinanza del comune

Con propria ordinanza e considerato il perdurare di temperature fredde, il sindaco Mastella ha disposto l'autorizzazione all'accensione,fino alle ore 24 del giorno 15 aprile 2026, per tutti gli impianti termici, come definiti dal D. Lgs

48/2020, presenti sul territorio. Con le seguenti condizioni di esercizio:

l’accensione facoltativa per un limite massimo di esercizio giornaliero di 5 ore, nella fascia

oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00, rispettando l’obbligo di non superare i limiti di temperatura dell’aria interna degli ambienti 18°C+2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20°C +2°C di tolleranza per gli altri edifici;

Al di fuori di tali periodi, gli impianti

termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in

via ordinaria”. L'ordinanza, alla luce delle disposizioni normative vigenti, in ragione delle previsioni meteo dei prossimi giorni e considerato che obiettivo primario è quello di tutelare la salute delle fasce più fragili della popolazione e degli anziani. Il Sindaco invita tuttavia ad un uso ragionevole, consapevole e accorto degli impianti di riscaldamento per salvaguardare gli standard di risparmio energetico.