Consiglio Generale della Comunità Montana del Fortore, approvato consuntivo Al centro dell'incontro anche le novità relative alla Snai Fortore e gli auguri pasquali

Presso la sede della Comunità Montana del Fortore si è svolta una seduta del Consiglio Generale con la partecipazione di 11 consiglieri presenti e 3 assenti giustificati. Nel corso dell’incontro, il Consiglio ha approvato il conto consuntivo dell' anno 2025, consolidando l’impegno dell’Ente nella trasparenza e nella corretta gestione delle risorse.

Durante la seduta, sono state inoltre condivise comunicazioni del presidente Zaccaria Spina riguardanti l’aggiornamento sulle importanti novità relative alla SNAI Fortore Beneventano.

Il Consiglio ha poi affrontato la discussione sulla recente modifica alla legge sulla montagna che ha definito l'elenco dei comuni montani allo scopo di valutare strategie di inclusione e sviluppo per l’intero territorio.

La riunione si è conclusa con un sentito scambio di auguri pasquali tra i sindaci ed amministratori accompagnato dalla benedizione resa dal parroco Don Francesco Tranfaglia, vicario parrocchiale della Parrocchia di San Bartolomeo con la gradita presenza del Maggiore dei Carabinieri Gaetano Ragano comandante della Compagnia di San Bartolomeo accompagnato dal vice comandante Luogotenente Carica Speciale Mario Guerra.