I preparatori Genco e Toto: "I dati dicono che il Benevento è in ottima forma" I due prof sono stati ospiti di Ottogol: "Vogliamo ottenere quanto prima l'obiettivo"

Ospiti di Ottogol, i preparatori atletici Toto e Genco hanno analizzato la situazione del Benevento sotto il punto di vista fisico. Per i due professionisti, la squadra giallorossa è in ottima forma: "Non sta accadendo nulla di particolare - ha sottolineato Toto -. Abbiamo perso a Monopoli e pareggiato a Cosenza. Questa è una squadra che ha dimostrato di esprimere un buon calcio; tuttavia, quando qualcosa cambia dal punto di vista dei risultati, si rischia di perdere di vista l’obiettivo e di non dare le giuste valutazioni. Se ci soffermiamo esclusivamente sui risultati, può sembrare che qualcosa non torni. In realtà, i dati sono positivi: abbiamo nove punti di vantaggio e i ragazzi sono ben focalizzati su ciò che bisogna fare. La prestazione contro il Cosenza ci ha confermato che siamo tornati sulla strada giusta. È normale perdere qualcosa rispetto all’inizio della stagione, considerando il numero elevato di partite e il fatto che siamo nella fase finale. Inoltre, anche gli avversari studiano contromisure e riescono a metterti in difficoltà. I giovani? Carfora è cresciuto molto dal punto di vista fisico. La struttura incide tanto e non possiamo modificare la genetica di un atleta. Allo stesso modo, Prisco e Sena lavorano molto e sono migliorati notevolmente sotto l’aspetto della forza".

Genco: "Non c'è stanchezza dal punto di vista fisico"

Importante il lavoro di Genco sul campo: "Toto si occupa dell’aspetto della forza, mentre io supporto lo staff tecnico nel lavoro sul campo. Dopo un percorso del genere, credo ci sia poco da aggiungere: gli ultimi risultati rischiano di far dimenticare quanto è stato fatto. C’è una certa ansia, non da parte nostra, di raggiungere l’obiettivo, e vogliamo farlo il prima possibile. I dati dimostrano che contro il Cosenza abbiamo corso molto, soprattutto nel secondo tempo. Spesso, però, ci troviamo di fronte a squadre che si chiudono. Dal punto di vista qualitativo, molti calciatori hanno espresso un’intensità elevata. Per quanto riguarda il numero elevato di partite disputate da alcuni giocatori, è possibile che si avverta un po’ di fatica mentale. Dal punto di vista fisico, invece, non si riscontra stanchezza".