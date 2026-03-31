Benevento, domani Caldirola si opera al naso

Luca Caldirola si opera domani per la riduzione delle fratture scomposte delle ossa nasali. A ricostruire il naso del difensore giallorosso sarà il professor Gianpaolo Tartaro, di Napoli, specialista in Chirurgia plastica, estetica ricostruttiva, Chirurgia Maxillo-Facciale. L'intervento avverrà alla "Genesis Day Surgery" di Caserta.
Il chirurgo plastico partenopeo pratica da oltre 20 anni la cirurgia plastica estetica e ricostruttiva con tecniche affinate dalla competenza in chirurgia maxillo-facciale, una specialità per la quale detiene una cattedra n qualità di Prof. Ordinario e Direttore della Struttura Operativa Complessa di Chirurgia Maxillo Facciale a Napoli presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.
Come dire che Caldirola è in ottime mani e presto potrà tornare in campo a godersi questo finale di stagione in maglia giallorossa che dovrà preludere alla promozione nella serie superiore.