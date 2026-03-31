Benevento e Salernitana preparano un derby di fuoco Granata reduci dalla scoppola di Potenza, i sanniti devono fare punti per chiudere i cont promozione

La Salernitana riprende la preparazione questo pomeriggio, il Benevento domani mattina. Sarà comunque una settimana lunga, segnata per altro dal maltempo (quasi scontato che Floro faccia ricorso all'erba sintetica dell'Avellola), ma anche da sicure assenze e da possibili recuperi. In casa giallorossa mancheranno certamente Caldirola, per l'infortunio al naso, e Manconi, per aver raggiunto il limite di cinque ammonizioni, per le quali scatta un turno di squalifica. Cosmi invece spera ardentemente di riavere Golemic, infortunatosi al capo contro l'Altamura (scontro con Alessio Curcio). In realtà le assenze in difesa hanno pesato tantissimo nella prestazione di Potenza, per cui il tecnico perugino spera tanto non solo di riavere Golemic, ma di poter utilizzare anche l'ex Berra, le cui condizioni sono da valutare, e Arena, che da una ventina di giorni è out per una lesione al bicipite femorale, ma dovrebbe essere recuperato.

Floro, da parte sua, potrà dare seguito al bel primo tempo della sfida col Cosenza. Avrà disponibili tutti i migliori, e potrà disporre della formazione che ha iniziato la partita coi silani. In difesa c'è poco da fantasticare: Scognamillo e Saio saranno i due centrali, Pierozzi e Ceresoli dovrebbero essere gli esterni. A centrocampo Prisco e Maita sono pronti a giocare una partita ricca di tecnica e voglia di vincere. I tre dietro la punta non possono cambiare: Lamesta a destra non si può discutere, così come Tumminello da “sotto-punta” al centro. A sinistra Della Morte ha giocato una buona gara col Cosenza e non c'è una valida alternativa per pensare a qualcosa di diverso. Davanti a fare sportellate in area ci sarà Ciccio Salvemini, che è tornato al gol ed ha raggiunto quota 12 gol nella classifica dei cannonieri.

E' certamente presto per anticipare già le scelte del giorno di Pasquetta, ma sembra difficile che possano essere prese strade diverse.

Il Benevento può e deve tornare a casa dall'Arechi con qualcosa nel carniere, considerando che già a Salerno potrebbe usufruire del suo primo match-ball. Ma anche nel caso che questo non si concretizzi, non ci sarebbe da fasciarsi la testa. Questo è il momento per rimanere sereni e concentrati e fare i punti che servono per cogliere il traguardo prefissato.