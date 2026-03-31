Arresto Santamaria, l'opposizione: Mastella prenda posizione La reazione dei consiglieri di opposizione dopo fermo per concussione dirigente del Comune Benevento

"Da anni lamentiamo la concentrazione di potere, dirigente di nomina fiduciaria sempre difeso dall'Amministrazione". così i consiglieri comunali di opposizone Luigi Diego Perifano, Floriana Fioretti, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Marialetizia Varricchio, Francesco Farese, Giovanna Megna, Angelo Miceli, Vincenzo Sguera e Angelo Moretti dopo l'arresto del dirigente del comune di Benevento, Gennaro Santamaria (LEGGI QUI) con l'ipotesi di reato di concussione.

"Esprimiamo profonda preoccupazione e sconcerto per l’arresto in flagranza del capo di gabinetto del Sindaco e dirigente del Comune Gennaro Santamaria" rimarcano i consiglieri comunali di opposizione che spiegano: "Siamo garantisti e attendiamo che la giustizia faccia il suo corso, ma il resoconto esposto dagli organi inquirenti appare allarmante.

Dinnanzi a ipotesi di fatti oggettivamente gravi chiediamo, pertanto, che il Sindaco e l’Amministrazione, in modo chiaro e netto, prendano posizione sull’accaduto.

Siamo costretti purtroppo a ricordare che in questi anni, a più riprese, abbiamo lamentato, sul piano politico e amministrativo, la concentrazione di potere nelle mani di Santamaria. Un dirigente esterno, è bene ricordarlo, che non ha vinto un concorso pubblico, ma che è stato scelto con nomina fiduciaria del Sindaco.

Ora la responsabilità penale è personale, e questo non si discute, ma dal punto di vista della gestione amministrativa va detto che l’operato di Santamaria è stato sempre difeso dall’Amministrazione, anche quando ciò era in palese contrasto con la normativa. Il caso più emblematico è quello della nomina a coordinatore dell’ambito sociale, per la quale avevamo presentato richiesta di revoca dopo il parere della Regione Campania che la riteneva illegittima. Ricordiamo ancora le nostre segnalazioni sulla revoca dei progetti e dei fondi per il Servizio Civile, sulla condanna subita dal Comune per condotta antisindacale del Dirigente al Personale, sulla sospensione della mensa della Caritas, sulla gestione dei concorsi. C’erano molti elementi che consigliavano un ridimensionamento di ruoli e influenze di Santamaria, ma le nostre rimostranze sono cadute nel vuoto.

Le vicende esposte dagli organi inquirenti riguardano inoltre procedimenti edilizi , verosimilmente istruiti in modo scorretto, che fanno capo a un Settore diverso da quello diretto da Santamaria. Chiediamo pertanto che l’Amministrazione, mentre la giustizia farà il suo corso, verifichi se ci sono altre cause di malfunzionamento degli uffici e di deviazione dalle regole di buon andamento dell’azione amministrativa, adottando ogni misura utile a prevenire qualsiasi fenomeno patologico all’interno dell’Ente".



