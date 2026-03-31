I soldi in alcune buste intestate Comune e Camera, quei fogli custoditi in tasca Benevento. L'arresto del dirigente di Palazzo Mosti

Non solo Comune di Benevento, con un paio di qualifiche, o Città di Benevento, ma anche Camera dei deputati. Sono le intestazioni di alcune delle trenta buste nelle quali erano contenuti i 157mila euro sequestrati nell'abitazione di Gennaro Santamaria, arrestato – come anticipato da Ottopagine – dai carabinieri in flagranza di reato per una ipotesi di concussione ai danni di un geometra.

In ogni busta 5mila euro, tranne che in una che custodiva un assegno di 10mila euro. Soldi ai quali si aggiungono poi altri 2300 euro presenti in una custodia di pelle e i 4mila euro – 80 banconote da 50 euro - di cui il dirigente del Comune è stato trovato in possesso al momento del fermo.

Una somma quest'ultima che, secondo gli inquirenti, rappresenterebbe solo la prima tranche di una presunta pretesa di 70mila euro che sarebbe stata fatta al libero professionista, che l'avrebbe registrata, per sbloccare procedimenti amministrativi e pratiche edilizie che sarebbero rimaste impantanate nelle pastoie dell'istruttoria, tra ritardi e richieste di integrazione della documentazione presentata.

Nel 'bottino' del sequestro operato dai militari anche una serie di orologi di marca del valore di circa 100mila euro e alcuni fogli, che Santamaria aveva in tasca, sui quali erano riportati i dati relativi a pratiche e date di deposito.

Questo il quadro prospettato fin qui dall'accusa in una indagine che potrebbe riservare ulteriori sviluppi. Se davvero è andata così, delle due l'una: o Santamaria ha millantato la sua capacità di accelerare l'iter delle pratiche, oppure, da dirigente del II Settore e responsabile del Gabinetto del sindaco, avrebbe fatto ciò che gli viene contestato perchè poteva contare sull'appoggio di altre figure dell'amministrazione di palazzo Mosti.

Un quadro rispetto al quale l'indagato, difeso dagli avvocati Andrea De Longis e Antonio Di Santo, potrà fornire la sua versione, se non si avvarrà della facoltà di non rispondere, quando comparirà in carcere dinanzi al Gip per l'udienza di convalida dell'arresto.