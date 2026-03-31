Caso santamaria. De Stasio: Sindaco provveda a immediata sospensione La consigliera comunale di "Prima Benevento": serve commissione d'indagine interna

"L’arresto del Dirigente Gennaro Santamaria desta molta preoccupazione in coloro a cui sta a cuore la città ed il modo in cui questa viene amministrata". Sul fermo del dirigente del comune di Benevento interviene anche Rosetta De Stasio, del gruppo Prima Benevento dell'area Fratelli d'Italia.

"Pur tenendo presenti tutte le cautele del caso, e la circostanza che per ogni indagato vige il principio di non colpevolezza fino ad una sentenza definitiva, va evidenziato che il fatto è di estrema gravità, trattandosi di un arresto in flagranza di reato. Naturalmente la Giustizia farà il suo corso ma appare necessario ed imprescindibile che il Sindaco, che all’epoca aveva conferito al suddetto Dirigente l’incarico di tipo fiduciario (Santamaria non è vincitore di un concorso), provveda subito, al fine di cautelare l’Amministrazione e gli interessi della città, a sospenderlo dall’incarico.

E’ infatti di fondamentale importanza - ha chiesto De Stasio - una presa di posizione netta ed inequivoca su un episodio di particolare gravità che getta non poche ombre sull’operato di alcuni dirigenti del Comune.

E’ troppo tempo che gli autori di una mala gestione della cosa pubblica non si assumano le proprie responsabilità, purtroppo in molti settori. Non a caso ho chiesto più volte, rimanendo inascoltata, di nominare una Commissione speciale d’Indagine per l’accertamento di eventuali responsabilità riconducibili a dirigenti comunali. Probabilmente è giunto il momento di aprire gli occhi senza continuare a far finta che niente sia accaduto o accada.

Mi auguro che l’Amministrazione adotti in modo immediato una posizione chiara che possa liberare il campo da equivoci ed atteggiamenti di superficialità che danneggerebbero non solo l’immagine del Comune, ma anche dell’intera città.