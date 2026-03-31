Il Rotary Club Benevento ha celebrato i 65 anni di storia Tra memoria, nuovi ingressi e lo spirito del Sannio

Una serata che ha unito il prestigio della storia alla freschezza del futuro. Il Rotary Club Benevento ha celebrato ieri, 30 marzo, il suo 65° anniversario presso il ristorante “Gino e Pina”, un appuntamento di grande rilevanza che ha visto la partecipazione delle massime autorità del Distretto 2101 e di una nutrita rappresentanza dei club del territorio.

L’evento ha ospitato il Governatore del Distretto Rotary 2101, Angelo Di Rienzo, accompagnato dall’Assistente Pasquale Esposito e dal Formatore Guglielmo Venditti. La serata ha visto una partecipazione corale, arricchita dalla presenza dei giovani dell’Interact e del Rotaract e dai club dell’Area Sannio, in particolare i club di Valle Telesina, Valle Caudina, S. Marco dei Cavoti-Morcone e S. Agata De’ Goti, a testimonianza di una sinergia territoriale sempre più solida.

Momento centrale e di grande emozione è stato l’ingresso ufficiale di tre nuovi soci, che entrano a far parte della famiglia rotariana portando con sé eccellenza professionale e impegno civile: Giovanni Varricchio, Private Advisor per Alleanza Assicurazioni; Carmine Maiorano, Docente Universitario di Diritto Privato presso l’Università degli Studi del Sannio (Unisannio); Luigi Lavorgna, Autista soccorritore per la Croce Rossa Italiana – Comitato di Benevento.

Il presidente del club, Raffaele Pilla, ha aperto le celebrazioni ricordando che la vera data del compleanno del club risale al 24 marzo 1961. Nel suo intervento, Pilla ha reso omaggio al Presidente Fondatore, Vincenzo Cardone (in carica nel biennio 1961-1963), ripercorrendo i numerosi successi ottenuti dal club in oltre sei decenni di attività locale e distrettuale.

"Festeggiare 65 anni non è solo un traguardo numerico, ma il riconoscimento di un impegno costante verso il territorio e i valori del 'Service'”, ha dichiarato il Presidente Pilla.

Dopo la presentazione dei nuovi soci da parte dei rispettivi padrini, il Governatore Angelo Di Rienzo ha preso la parola per il messaggio finale, sottolineando l’importanza della coesione e del valore umano che il club di Benevento continua a esprimere. La serata si è conclusa con l'auspicio di una lunga e luminosa vita al club, affinché possa proseguire con rinnovato slancio le sue attività di alto valore sociale.