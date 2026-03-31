Dmo Situs: Vigorito rilancia la sfida del turismo nel Sannio Nella sede di Confindustria Benevento l'incontro del comitato promotore

“Anche l'ultimo angolino di questo territorio merita attenzione e la avrà grazie al percorso intrapreso che punta ad un progetto complessivo e non settoriale”.

Oreste Vigorito rilancia la sfida per lo sviluppo turistico del Sannio attraverso la Dmo Situs (Sannio Innovativo turistico e sostenibile), un progetto ambizioso che punta a rafforzare l’identità e l’attrattività dell’intera provincia di Benevento.

Una sfida complessa, soprattutto sul piano gestionale, affidata alla società consortile pubblico-privata del Patto territoriale della Provincia di Benevento, che vede tra i principali soci il Comune di Benevento, il Comune di Montesarchio, Confindustria Benevento e il Consorzio ASI.

Una candidatura condivisa

La candidatura della Dmo Situs è stata presentata alla Regione Campania lo scorso 16 marzo. Il progetto nasce da una forte partecipazione: 51 soggetti fanno parte del comitato promotore e oltre 100 hanno aderito al patto di destinazione, per un totale di circa 150 attori coinvolti. Un partenariato aperto, pronto ad accogliere nuovi ingressi e a consolidare una rete territoriale sempre più ampia e inclusiva. Oggi, nella sede di Confindustria Benevento, un incontro con tutti i membri del Comitato Promotore.

Vigorito: un nuovo modello di governance

Come sottolineato dal presidente del Comitato promotore Oreste Vigorito, la Dmo rappresenta un cambio di paradigma: “non più finanziamenti distribuiti in modo frammentato, ma una gestione coordinata e strategica dello sviluppo turistico. Il modello proposto abbraccia l’intera provincia, superando i confini locali e consentendo interventi su scala più ampia. L’obiettivo è evitare divisioni e costruire una visione condivisa, capace di valorizzare ogni angolo del territorio”.

La sinergia tra pubblico e privato

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato, definendola una leva fondamentale per rendere efficace l’azione di sviluppo. La Dmo non mira solo alla crescita turistica, ma anche a quella economica e sociale, con un impatto potenzialmente storico per l’intera area sannita. E per il futuro rilancia: "spero che Vigorito possa continuare a rappresentare la Dmo, la sua competenza ed energia sono essenziali".

Sulla stessa linea il presidente della Provincia, Nino Lombardi, che ha definito la candidatura un’occasione per “mettere a sistema” il territorio. Il turismo, insieme al patrimonio archeologico e culturale, diventa così la direttrice principale su cui costruire uno sviluppo duraturo, basato sulla collaborazione tra istituzioni e tessuto produttivo.

Identità e innovazione

L’assessore alla Cultura del Comune di Benevento Antonella Tartaglia Polcini ha sottolineato come il progetto sia il risultato di una programmazione lunga e condivisa. La Dmo punta a creare una destinazione unitaria e inclusiva, capace di valorizzare le peculiarità locali all’interno di una visione comune. Centrale è anche l’innovazione: tecnologie digitali e intelligenza artificiale saranno strumenti chiave per rendere accessibili, anche virtualmente, i luoghi meno conosciuti del Sannio.

Uno sguardo al futuro

La Dmo Situs si propone quindi come un modello avanzato di sviluppo territoriale, in linea con le strategie regionali. Un progetto che unisce identità, partecipazione e innovazione, con l’ambizione di trasformare il Sannio in una destinazione turistica competitiva, sostenibile e riconoscibile.