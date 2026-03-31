NdC: "PD e altre forze politiche non facciano sciacallaggio" "Garantismo non è con il timer e nessuno ha diritto di scagliare prima pietra"

"L'episodio di natura giudiziaria che ha coinvolto un dirigente del Comune di Benevento lascia perplessi e stupiti. Leggiamo dei primi tentativi di ricavare il dividendo politico dalla vicenda. Sorprende e amareggia", lo scrive in una nota il coordinamento cittadino di Noi di Centro.

"Sorprende perché una semplice lettura, non già e non certo degli atti giudiziari ma semplicemente della nota ufficiale ai media della Procura, attesta che si è trattato di una condotta isolata, senza implicazioni e coinvolgimenti dell'amministrazione. Non vi sono dunque riflessi di natura politica. Amareggia perché il garantismo non si professa e non ha il timer. Si esercita e lo si fa sempre, anche quando la tentazione di speculare è forte. Dovrebbe resistere poi chi come ha la tessera del Pd, in Campania e non solo, ha tanti amministratori coinvolti in vicende giudiziarie a vario titolo, anche con casi che hanno suscitato clamore: solo nell'ultimo anno, per restare in Campania, sono stati coinvolti in vicende giudiziarie l'ex tesoriere del partito e un Comune capoluogo a guida Dem è stato addirittura sciolto per infiltrazioni della camorra.

Restare nel perimetro della politica, e lasciare a inquirenti e avvocati, le vicende penali è opportuno innanzitutto dal punto di vista morale perché su queste vicende nessuno è senza peccato e può permettersi di scagliare pietre, poi dal punto di vista giuridico, poiché come impone la Carta Costituzionale la responsabilità penale è personale e nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva", conclude NdC.