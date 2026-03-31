Incarichi dirigenziali: nuove attribuzioni a Feola e Catalano Rimpasto dirigenziale a Palazzo Mosti

Con proprio decreto, il sindaco Clemente Mastella preso atto della sospensione dalla proprie funzioni del dirigente Gennaro Santamaria disposta dal Segretario generale, ha attribuito al Segretario generale Riccardo Feola l’incarico dirigenziale relativo ai Settori Servizi al Cittadino e Risorse Umane e Servizio di Staff Gabinetto Sindaco.

Con ulteriore distinto decreto, il Sindaco visto il perdurare dell’assenza e per tutelare le necessità gestionali dell’Ente, ha sostituito il dirigente Alessandro Verdicchio e sancito di assegnare a Vincenzo Catalano le funzioni relativi ai Servizi Affari Generali, Servizi Istituzionali e Attività produttive, Cultura, Turismo, Istruzione e Sport, Servizio di Staff Transizione al Digitale, nonché la funzione di vicesegretario generale.