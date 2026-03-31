Benevento: i musei della Provincia aperti a Pasqua e Pasquetta Per incentivare turismo e fruizione beni culturali

Il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, e l'Amministratore Unico di Sannio Europa, Società in house della Provincia che gestisce la rete museale, Raffaele Del Vecchio, rendono noto che in occasione della Santa Pasqua 2026, i siti della Rete Museale di Benevento saranno aperti al pubblico in orario straordinario.

Domenica 5 aprile 2026 saranno aperti al pubblico i seguenti siti:

- Museo del Sannio (dalle ore 8 alle ore 13.30)

- Museo Arcos (dalle ore 9 alle ore 13.30)

- S. Ilario (dalle ore 9 alle ore 13.30)

L’infopoint, il bookshop e il MUSA resteranno chiusi.

L'apertura straordinaria si inserisce nell'ambito delle iniziative promosse dalla Provincia di Benevento per incentivare il turismo e la fruizione dei beni culturali nel territorio.

Il lunedì dell’Angelo 6 aprile 2026, la Rete Museale della Provincia sarà come di consueto aperta al pubblico.