Beneveto: insediato il nuovo Nucleo di valutazione del Comune Subito operative le attività: efficienza e trasparenza al centro

Si è insediato questa mattina, alla presenza del sindaco Clemente Mastella, il nuovo Nucleo di Valutazione del Comune di Benevento, a seguito delle recenti nomine del presidente Valerio Barbieri e della componente Marina Pinto.

All’incontro ha preso parte anche il componente confermato Luigi Trusio, che ha illustrato e relazionato sul lavoro svolto e sulle attività portate avanti dal precedente Nucleo, fornendo un quadro dettagliato delle procedure e degli obiettivi perseguiti.

Nel corso della seduta di insediamento è stato evidenziato come il nuovo Nucleo sia già pienamente operativo. In particolare, sono state avviate le attività di analisi, verifica e monitoraggio di tutti gli atti propedeutici, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle scadenze previste e assicurare continuità, efficienza e trasparenza nell’azione amministrativa.

Il sindaco ha rivolto ai componenti gli auguri di buon lavoro, sottolineando l’importanza strategica del Nucleo di Valutazione quale strumento fondamentale per il miglioramento delle performance dell’Ente e per il corretto funzionamento della macchina amministrativa.

