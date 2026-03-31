Il Tfn commina altri 5 punti al Trapani, ma nessuna esclusione La squadra siciliana va avanti fino alla fine, non ci saranno decurtazioni di punti per nessuno

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con 2.000 euro di ammenda e 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva il Trapani (Girone C di Serie C) per violazioni di natura amministrativa.

Il club era stato deferito lo scorso 5 marzo a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive.

Come era nelle previsioni non è stato neanche preso in considerazione l'ipotesi dell'esclusione, anche se il presidente Antonini sperava che non ci fossero altri cinque punti di penalizzazione per cercare di inseguire una difficile salvezza. Il Tfn ha invece comminato ugualmente altri 5 punti di penalizzazione in classifica al Trapani che rimane all'ultimo posto a 22 punti, insieme al Siracusa. Salvarsi sarà un problema per la squadra di Aronica, che però potrà terminare il campionato. Era quello che si attendevano tutte le squadre del girone (Benevento compreso) che non avranno più da temere in decurtazioni di punti in relazione ai risultati ottenuti contro il Trapani