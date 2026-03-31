Ufficio postale Paduli: riapertura nelle prossime settimane Slittamento apertura per ritardi nei materiali per la ristrutturazione

In riferimento all’articolo del 28 marzo 2026, dal titolo “Ufficio Postale di Paduli ancora chiuso: il Sindaco chiede chiarezza”, Poste Italiane si scusa con i cittadini di Paduli e comunica che lo slittamento della riapertura dei locali di via Marcarelli è stato causato dal ritardo nella consegna di materiali necessari alla ristrutturazione dei locali.

L’Azienda precisa che, oltre all’ufficio postale mobile, allestito sin da subito sempre in via Marcarelli proprio per andare incontro alle esigenze degli abitanti, è disponibile dal lunedì al sabato la sede di Pietrelcina e, nei giorni pari, quella di Sant’Arcangelo Trimonte, dotata di un ATM attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, dove è possibile effettuare tutte le operazioni più comuni.

Poste Italiane ricorda che la ristrutturazione dell’ufficio di Paduli, che è parte degli interventi previsti dal progetto Polis e sarà completata nelle prossime settimane, è volta a fornire alla comunità locale un luogo più moderno e accogliente, rendendo peraltro accesibili a pochi passi da casa diversi servizi della pubblica amministrazione, tra i quali la richiesta e il rinnovo del passaporto e la richiesta delle certificazioni Inps.