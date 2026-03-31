Unisannio presenta la carta di Benevento: l'uso della IA nei patrimoni culturali L'8 aprile con l’assessore regionale CUTAIA e il direttore generale Musei del MIC Osanna

All’Università degli Studi del Sannio si terrà l’8 aprile 2026 la presentazione nazionale della Carta di Benevento, il primo documento che raduna “Principi nell’impiego di Intelligenza Artificiale in relazione ai beni e alle attività dei patrimoni culturali”.

Varata all’esito del Progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) Artificial Administrative Intelligence for territorial equality. Operative Research over the Public Interest and the Protection of Persons in the face of the evolutions of the Digital Era, la Carta prende la denominazione dal luogo dove il documento è stato concepito, in occasione del convegno su Intelligenza Artificiale e patrimoni culturali,

tenutosi nel capoluogo sannita nel giugno del 2025.

La Carta di Benevento, primo documento del genere a focalizzarsi esplicitamente sul tema, si esprime in ordine alle decisioni sui patrimoni culturali, all’affidabilità dell’AI in ambito culturale, alla creazione, al riutilizzo degli elementi immateriali e delle conoscenze recate dai patrimoni culturali, all’educazione all’AI, alla sostenibilità e all’accessibilità, ed infine a lingue, idiomi, dialetti, pluralismo culturale.

Data la velocissima evoluzione delle tecnologie, e in particolare degli sviluppi dell’AI, si è ritenuto opportuno contemplare un sistema di tenuta della Carta, per consentirne ogni adeguamento e implementazione; è stato perciò insediato un gruppo di lavoro, il “Gruppo di Benevento”, cui già hanno aderito decine di studiosi e studiose, esperti ed esperte.

L’evento di presentazione si terrà a Benevento, presso Palazzo San Domenico, mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 15:00. Parteciperanno la rettrice dell’Ateneo sannita Maria Moreno, il sindaco di Benevento Clemente Mario Mastella, il direttore di SherIL centro di ricerca interdipartimentale UNISANNIO, Carmine Guarino, l’assessore regionale alla Cultura Onofrio Giustino Angelo Cutaia, il direttore generale Musei del MIC Massimo Osanna, il presidente del Consiglio superiore per i Beni culturali e paesistici del Ministero della Cultura Gerardo Villanacci, presidente della Fondazione Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali.

La Carta verrà illustrata da Pierpaolo Forte, responsabile scientifico dell’Unità di ricerca Prin dell’Università degli Studi del Sannio e coordinatore del “Gruppo di Benevento”. All’iniziativa parteciperanno l’assessore alla Cultura del Comune di Benevento Antonella Tartaglia Polcini, la delegata alla Cultura dell’Università del Sannio Aglaia McClintock, studiose e studiosi, esperte ed esperti in collegamento da numerose università e centri di ricerca nazionali.