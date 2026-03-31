Il Comune precisa: capo gabinetto non esistente nell'organigramma Funzioni di raccordo politico affidate all'avvocato Zanone

Si specifica che la macrostruttura dell'Ente non prevede la dicitura di Capo di Gabinetto del Sindaco, di fatto non esistente nell'organigramma. Per espressa scelta, il sindaco Clemente Mastella aveva e ha demandato le funzioni di raccordo e coordinamento politico, tipicamente proprie del Capo di Gabinetto, al dottor avvocato Giovanni Zanone.

