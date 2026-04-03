La Fondazione di Comunità di Benevento attiva il fondo "Bambini senza confini" Finalizzato a sostenere i bambini della Terra Santa

La Fondazione di Comunità di Benevento ha attivato il fondo solidale “Bambini senza confini”, finalizzato a sostenere i bambini della Terra Santa. L’iniziativa nasce a seguito degli eventi solidali promossi a Benevento e a Torrioni con la partecipazione di Padre Ibrahim Faltas, dedicati alla raccolta fondi per i più piccoli che vivono in territori segnati da conflitti e difficoltà.

Le serate del 17 e 18 febbraio 2026 sono state organizzate dalla Fondazione in collaborazione con il Conservatorio di Benevento e con le associazioni Campania Europa Mediterraneo, Generidea e Il Mondo Magico, alle quali va un sentito ringraziamento per il prezioso

contributo. Il ricavato delle due iniziative è stato interamente destinato alla costituzione del fondo, a testimonianza di un impegno concreto e condiviso che ha visto una significativa partecipazione del territorio.

Il Fondo “Bambini senza confini” rappresenta un importante esempio di dialogo e cooperazione in un contesto segnato da profonde divisioni. L’iniziativa promuove percorsi educativi e attività sportive rivolti a bambini cristiani e musulmani, con l’obiettivo di favorire l’integrazione, il rispetto reciproco e la costruzione di una cultura di pace fin dalla giovane età.

La Fondazione di Comunità di Benevento, nel solco della propria missione di promozione della solidarietà e della coesione sociale, mette a disposizione uno strumento concreto di raccolta fondi, aperto alla partecipazione di cittadini, imprese e realtà del territorio. Il fondo beneficerà inoltre del raddoppio delle erogazioni liberali, grazie al sostegno di Fondazione con il Sud.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di impegno della Fondazione, volto a costruire reti di solidarietà capaci di intervenire sia a livello internazionale sia a sostegno delle fragilità presenti nella comunità locale. Per contribuire al fondo è possibile donare sul sito - www.fondazionecomunitabenevento.it