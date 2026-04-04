Ascierto a Benevento: cittadinanza onoraria e riconoscimento del Rotary Lectio Magistralis sul melanoma e conferimento della "Paul Harris Fellow"

Il Rotary Club di Benevento, presieduto da Raffaele Pilla, promuove un appuntamento di altissimo rilievo scientifico e sociale che vedrà come protagonista il Prof. Paolo Antonio Ascierto, luminare di fama internazionale nella lotta contro i tumori.

L’evento si terrà venerdì 10 aprile 2026, alle ore 19:30, presso la Masseria Roseto (C.da Roseto, Benevento). Il seminario, dal titolo "Il Melanoma: dalla prevenzione al trattamento", sarà aperto al pubblico e rappresenterà un’importante occasione di approfondimento su una patologia la cui prevenzione risulta oggi più che mai vitale.

La giornata celebrativa in onore del Prof. Ascierto inizierà nel pomeriggio a Palazzo Paolo V, dove, a partire dalle ore 17:00, il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, gli conferirà ufficialmente la cittadinanza onoraria.

Presidente della Fondazione Melanoma e Direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma e Terapie Innovative presso l’Istituto "Pascale" di Napoli, il Prof. Ascierto è riconosciuto a livello globale come uno dei ricercatori più influenti nel campo dell’immunoncologia. Ha pubblicato oltre 600 lavori sulle testate più autorevoli al mondo (Nature, The Lancet, Journal of Clinical Oncology). È pioniere nello studio delle combinazioni terapeutiche che hanno trasformato il melanoma da "male incurabile" a patologia gestibile con successo in un numero sempre crescente di casi.

Durante la sua Lectio Magistralis, il Prof. Ascierto sottolineerà il ruolo cruciale della prevenzione primaria e secondaria. In oncologia, e in particolare nel caso del melanoma, porrà l’attenzione sull’importanza della diagnosi precoce, fattore determinante nell’incremento delle possibilità di guarigione. Grazie all’innovazione scientifica, oggi si dispone di terapie all’avanguardia, come l’immunoterapia, che hanno rivoluzionato le prospettive di vita dei pazienti.

Nel corso della serata conviviale che seguirà il seminario, il Rotary Club di Benevento renderà omaggio all'ospite con due momenti di grande valore simbolico. Oltre alla cerimonia di conferimento del titolo di Socio ad Honorem, il Club assegnerà al Prof. Ascierto la "Paul Harris Fellow". Si tratta della massima onorificenza rotariana, istituita in memoria del fondatore del Rotary International, e verrà consegnata al professore in segno di profonda stima e gratitudine per il suo straordinario operato scientifico e per l'instancabile impegno nel salvare vite umane.

La serata si concluderà con il percorso sonoro per chitarra e voce "Armonie in viaggio: musiche dal mondo", curato dal musicista e socio onorario Gianluca Bufis e dalla cantante professionista Serena Eulogio, che accompagneranno la cena conviviale riservata ai soci e ai loro ospiti.