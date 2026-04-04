Fatebenefratelli: le uova di Pasqua per i piccoli di pediatria e neonatologia Affetto e vicinanza per i bimbi che affrontano un percorso di cura

Un gesto di dolcezza e vicinanza ha illuminato le corsie della Pediatria, della Neonatologia e del Pronto Soccorso dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù del Fatenebefratelli di Benevento, dove la ditta Strega Alberti di Benevento e la società Smile Animazione, rappresentata da Maria Grazia Di Gioia, hanno donato uova di cioccolato ai piccoli pazienti ricoverati.

L’iniziativa, accolta con grande entusiasmo da bambini, famiglie ed operatori sanitari, ha trasformato per qualche ora i reparti in un luogo ricco di sorrisi, calore e condivisione.

A rendere ancora più speciale la giornata è stata la presenza del simpatico coniglietto Bunny Boo, che ha regalato momenti di allegria, foto, abbracci e tanto divertimento ai più piccoli. Un gesto semplice ma dal profondo valore umano, capace di portare serenità e spensieratezza a bambini che stanno affrontando un percorso di cura e alle loro famiglie.

La Direzione dell’Ospedale Sacro Cuor di Gesù del Fatebenefratelli di Benevento ha espresso sincera gratitudine per questa significativa testimonianza di attenzione e solidarietà. Un ringraziamento particolar è stato rivolto al Priore Fra Michele Montemurri, al Direttore Amministrativo Giovanni Carozza, alla Direttrice Sanitaria Mariacarmela Ferraro e al Direttore della UOC di Pediatria /Neonatologia/UTIN Raffaello Rabuano, che ogni giorno sostengono con impegno e sensibilità le attività dedicate ai più piccoli.

Un grazie speciale alle coordinatici della Pediatria, della Neoantologia e del Pronto soccorso, Mariacarmela Nuzzolo, Suor Mary e Annamaria De Lucia, per il costante lavoro svolto accanto ai bambini e alle loro famiglie. La generosità della ditta Strega Alberti di Benevento insieme all’impegno di Smile Animazione, dimostra ancora una volta quanto sia importante creare una rete di solidarietà attorno ai bambini ricoverati, regalando loro non solo un dono materiale, ma soprattutto un momento di gioia e normalità in occasione della Pasqua.

In giornate come questa, un sorriso, un uovo di cioccolato e la visita di Bunny Boo diventano molto di più di un semplice regalo: un vero e proprio segno concreto di affetto, speranza e vicinanza.