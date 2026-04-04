Danni del maltempo sulle strade: presidente Lombardi fa appello al ministro Enormi guasti sopratutto nell'area del Fortore

L’ultima ondata di maltempo che ha investito dal 31 marzo al 2 aprile il CentroSud e quindi anche il Sannio ha provocato danni ingenti alle infrastrutture: le intense e prolungate piogge hanno innescato nuove frane accelerando peraltro gli smottamenti già in atto e rendendo assai critica la condizione della mobilità sulla rete delle strade provinciali. I danni sono enormi in particolare nell’area montana del Fortore, mentre nei comprensori interessati alla costruenda linea ferroviaria Alta Capacità / Alta Velocità Napoli – Bari e del costruendo potabilizzatore della Diga di Campolattaro (si calcolano, per questa sola fattispecie di oltre 130 chilometri lineari) la situazione della viabilità già assai precaria , creata soprattutto dal transito dei pesanti mezzi di cantiere, per la quale si attendeva invano da tempo il ristoro dei danni subiti, si è ulteriormente aggravata, pregiudicando in misura intollerabile l’esercizio del diritto alla mobilità.

Alla luce di tanto, Nino Lombardi, il Presidente della Provincia di Benevento, ha rivolto un appello al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e al Presidente della Regione Campania affinché vogliano individuare una dotazione finanziaria straordinaria che possa far fronte alle più gravi emergenze che si sono venute a determinare per la viabilità nel Sannio dai recenti eventi alluvionali.

Lombardi, che ha portato a conoscenza il Prefetto di Benevento di questa sua iniziativa, ha dichiarato: «Le risorse finanziarie disponibili sul Bilancio della Provincia, storicamente insufficienti rispetto alla estensione della rete stradale ed alle oggettive condizioni di

ammaloramento della stessa, ovviamente non potranno dare risposta ai problemi aggiuntivi venutisi a creare negli ultimi giorni. Con i fondi ordinari la Provincia di Benevento non potrà mai fare fronte alle conseguenze dell’abnorme quantità di pioggia abbattutasi sul territorio.



Chiedo al Ministro delle Infrastrutture e al Presidente della Regione misure immediate e concrete per restituire ai cittadini utenti la rete stradale provinciale di Benevento soprattutto nelle aree montane. Chiedo inoltre che finalmente vengano assegnate risorse non solo simboliche alla Provincia sannita (e a tutte le Province) per assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrico principale, la cui gestione è formalmente assegnata proprio agli Enti di Area Vasta, ma senza alcuna dotazione di risorse per assicurare un qualche intervento, né a realizzare una programmazione seria per la sicurezza delle aree rivierasche. Chiedo infine al Presidente della Regione Campania di dare il via libera, dopo un’attesa invero troppo lunga, al Piano della Provincia di Benevento, l’unica in Campania dotatasi di uno strumento capace di consentire la manutenzione dei corsi d’acqua finanziandola, senza spese per la Pubblica Amministrazione, con il prelievo degli inerti fluviali da parte di Ditte autorizzate: con questa

misura si tutelerebbero il territorio e l’ambiente, nonché le Imprese addette al settore che non sarebbero più costrette a sopportare i costi dell’acquisto degli inerti fuori provincia».