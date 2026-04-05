Uova di Pasqua in pediatria: la Curva Sud regala sorrisi ai piccoli pazienti All’Ospedale Fatebenefratelli un gesto di solidarietà dei tifosi giallorossi porta gioia e vicinanza

Un’ondata di solidarietà ha attraversato, sabato 4 aprile, l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù – Fatebenefratelli, dove i tifosi della Curva Sud del Benevento Calcio hanno donato uova di cioccolato ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria.

In occasione della Santa Pasqua, i supporter giallorossi hanno voluto trasformare una mattinata qualunque in un momento di festa e leggerezza, regalando sorrisi e attimi di spensieratezza ai bambini ricoverati. Un’iniziativa che conferma ancora una volta l’impegno della Curva Sud, da sempre protagonista anche fuori dallo stadio con attività solidali.

Il gesto è stato accolto con entusiasmo dai piccoli pazienti, che hanno ricevuto le uova pasquali con curiosità e gioia, sentendo da vicino il calore della comunità beneventana. Un momento semplice, ma capace di portare conforto in un contesto in cui ogni giorno si affrontano situazioni delicate.

Soddisfazione e gratitudine sono state espresse dal Padre Priore Fra Michele Montemurri e dal personale sanitario del reparto di Pediatria, che hanno sottolineato l’importanza di iniziative come questa nel rendere più sereno l’ambiente ospedaliero e nel regalare ai bambini e alle loro famiglie momenti di normalità.

A rimarcare il valore dell’iniziativa anche il direttore della UOC di Pediatria, Neonatologia e UTIN, dottor Raffaello Rabuano:

«L’iniziativa della Curva Sud dimostra come il tifo possa trasformarsi in un motore di solidarietà e vicinanza. Un gesto che va oltre i colori e che ricorda quanto sia prezioso, soprattutto nei momenti difficili, sentirsi parte di una comunità che non dimentica i più piccoli».