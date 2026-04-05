Pasqua a Benevento per un gruppo di ragazzi americani Turismo tra piccoli cali e nuove presenze internazionali: meno pullman per gli aumenti di carburante

Le festività pasquali rappresentano da sempre un momento chiave per il turismo nel Sannio, e in particolare per la città di Benevento. Quest’anno, tuttavia, il bilancio appare leggermente diverso rispetto al passato: accanto a un lieve calo nei grandi flussi organizzati, si registra una crescita significativa di un turismo più diffuso e familiare.

A tracciare il quadro è Giuseppe Petito, presidente della Pro Loco Samnium, che sottolinea come la diminuzione dei gruppi in pullman – probabilmente legata anche all’aumento dei costi del carburante – non abbia però compromesso l’attrattività del territorio. Al contrario, si evidenzia una presenza consistente di famiglie e piccoli gruppi organizzati, che scelgono di soggiornare nei B&B della provincia, confermando una tendenza ormai consolidata.

Già nei giorni precedenti la Pasqua, il centro cittadino ha mostrato segnali incoraggianti. In particolare, un gruppo di circa cinquanta visitatori provenienti dalla Toscana, dopo aver fatto tappa nella Costiera Sorrentina e a Sorrento, ha scelto di includere Benevento nel proprio itinerario, pernottando nelle strutture ricettive locali.

La giornata di Pasqua ha visto anche una significativa presenza internazionale: un gruppo di turisti americani, giunti dalla Costiera Amalfitana e da città come Napoli e Salerno, è arrivato nelle prime ore all'info point di Piazza Pacca per trascorrere la domenica tra visite culturali e momenti conviviali, contribuendo positivamente all’economia locale, anche grazie alla permanenza per il pranzo nei ristoranti cittadini.

Per il lunedì di Pasquetta, le previsioni restano ottimistiche. Sebbene manchino i grandi gruppi organizzati, si registrano numerose prenotazioni da parte di piccoli nuclei familiari e comitive ristrette. Complice anche il bel tempo previsto, si attendono arrivi consistenti, a conferma del fascino che Benevento continua a esercitare sui visitatori.

A raccontare l’esperienza sul campo è anche Antonio Passaro, guida turistica nazionale, impegnata ad accompagnare il gruppo di studenti americani in viaggio studio nel Sud Italia. Provenienti da Sorrento e diretti verso Vieste, sul Gargano, i giovani stanno scoprendo il patrimonio storico e culturale della città.

L’itinerario proposto valorizza alcuni dei luoghi simbolo del capoluogo sannita. Tra questi, il Teatro Romano di Benevento, visitabile gratuitamente in occasione della prima domenica del mese, rappresenta una tappa imperdibile. A seguire, il cuore del percorso Unesco con la chiesa di Santa Sofia e il suo chiostro, simbolo della storia longobarda della città. Non può mancare una sosta all’imponente Arco di Traiano, uno dei meglio conservati dell’antichità, e al museo cittadino che custodisce la preziosa sezione egizia dedicata al culto della dea Iside.

In definitiva, Benevento si conferma una meta capace di adattarsi alle trasformazioni del turismo contemporaneo: meno grandi numeri, ma più qualità, con visitatori interessati a un’esperienza autentica fatta di cultura, accoglienza e scoperta del territorio.