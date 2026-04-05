Salernitana-Benevento, ecco i convocati di Floro Flores I calciatori a disposizione del tecnico giallorosso per il derby

Resi noti i convocati di Floro Flores per l'importante derby di domani con la Salernitana, in programma all'Arechi a partire dalle 14:30. Non ci sono sorprese per Floro Flores che, come noto, dovrà fare a meno di Caldirola dopo l'infortunio rimediato nel corso del match col Cosenza. Assente anche Manconi perché squalificato, in seguito alla quinta ammonizione stagionale. L'attaccante, quindi, tornerà tra i convocati nella prossima giornata, quando il Benevento affronter la Cavese al Vigorito. In lista anche i giovani Del Gaudio e Giugliano, entrambi elementi della formazione Primavera giallorossa.

Salernitana-Benevento, i convocati di Floro Flores

PORTIERI: Esposito, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Borghini, Celia, Ceresoli, Pierozzi, Romano, Saio, Scognamillo, Sena;

CENTROCAMPISTI: Del Gaudio, Kouan, Maita, Prisco, Talia;

ATTACCANTI: Carfora, Della Morte, Giugliano, Lamesta, Mignani, Salvemini, Tumminello.

INDISPONIBILI: Caldirola, Manconi, Mehic, Nardi, Ricci, Simonetti