Derby all'Arechi, Floro e Cosmi sciolgono gli ultimi dubbi Squadre quasi fatte, ma sono tante le defezioni sull'uno e l'altro versante

La rifinitura di Pasqua. E' giornata di lavoro per chi domani, giorno dedicato alle gite fuori porta, dovrà scendere in campo da calendario. E allora rifinitura sia. Il Benevento si raccoglie all'Imbriani e Floro Flores decide gli ultimi dettagli. Non molto a dire il vero: in difesa, come lui stesso ha ricordato, con l'infortunio di Caldirola, gli rimane solo Borghini come alternativa tra i difensori puri (a meno che non voglia considerare Romano spendibile anche per un ruolo da marcatore), a centrocampo Prisco e Maita non si toccano, in attacco bisogna considerare le condizioni non perfette di Ciccio Salvemini, che potrebbe andare inizialmente in panchina e lasciare il posto a Mignani. Il resto non si annuncia con delle novità, tutt'altro.

In casa Salernitana invece Serse Cosmi deve fare i conti con l'infortunio di Capomaggio (lesione al soleo) e con le condizioni poco confortanti di Cabianca, che non dovrebbe trovare posto nell'undici iniziale. Ma ci sono dubbi anche sulla presenza di Gyabuaa, che ha un problema al piede sinistro. Cosmi si consola aol recupero dei difensori: Golemic e Berra saranno dalla gara e formeranno insieme a Matino il terzetto di difesa. A centrocampoTasconeeCarrierosono in vantaggio su De Boer per le due maglie da mezzali, mentre in cabina di regia possibile nuova chance per il giovane Di Vico.

Sul fronte prevendita sono 1700 i biglietti venduti. Sommandoli ai 5289 abbonati, siamo a 6989 spettatori.