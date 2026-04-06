Benevento. Salotto a Casa Pisani sull'arte contemporanea Un video inverte il rapporto tra architettura e teatro, dove ad andare in scena è la città di fuori

Mercoledì 8 aprile, a Casa Pisani, il tradizionale salotto culturale dell’Archeoclub vedrà protagonisti due giovani beneventani, l’artista Marco Pio Mucci e l’archeologo Antonio Ciccone. L’occasione nasce da un video, che Mucci realizzò quando era studente a Brera con il prof. Alberto Garutti, mai mostrato finora in una galleria d’arte.

Questo video inverte il rapporto tra architettura e teatro, dove ad andare in scena è la città di fuori e non le opere teatrali recitate all’interno. L’installazione video è quindi anche un’occasione per riflettere sul rapporto tra città e teatro, in un equilibrio che deve forse conoscere forme nuove di fruizione.

Partendo da ciò, il dialogo si svilupperà sulla stratificazione iconografica che il teatro ha conosciuto nei secoli, grazie al giovane archeologo Antonio Ciccone, che si è laureato con il prof. Alfonso Santoriello, proprio con una tesi di laurea sul Teatro Romano di Benevento.

Il vernissage si terrà mercoledì 8 aprile, alle 18, mentre la mostra di Mucci sarà fruibile anche nei successivi mercoledì di aprile.