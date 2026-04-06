Serie C / Diretta Salernitana-Benevento 0-0, LIVE Segui la testuale del derby dell'Arechi

Tutto pronto all'Arechi per il match tra Salernitana e Benevento che mette in palio punti pesantissimi. Con un risultato migliore rispetto a quello del Catania, che sarà impegnato al Massimino contro il Picerno, la formazione giallorossa staccherebbe il pass per la promozione diretta in Serie B. La Salernitana proverà a mettere i bastoni tra le ruote alla formazione giallorossa, soprattutto per agganciare il Cosenza al terzo poso in classifica, e per riscattarsi dopo il pesante 5-2 rimediato in casa del Potenza.

16' - Benevento pericoloso: palla di Salvemini per Lamesta che calcia sul primo palo, Donnarumma devia in angolo

14' - Risponde la Salernitana con un tiro in scivolata di Achik su assist di Villa: palla sul fondo

14' - Sinistro di Tumminello da buona posizione: palla fuori di poco

13' - Il Benevento muove il pallone, con la Salernitana che preferisce aspettare

7' - Si fa vedere il Benevento con una conclusione di Maita dalla distanza: palla fuori

1' - Squadre in campo: comincia Salernitana-Benevento

Salernitana-Benevento, il tabellino

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Berra, Golemic, Anastasio; Quirini, Tascone, Di Vico, Carriero, Villa; Lescano, Achik. A disp.: Brancolini, De Boer, Ferrari, Antonucci, Ferraris, Arena, Molina, Matino, Longobardi, Brunori. All.: Cosmi

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Maita, Prisco; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini. A disp.: Russo, Esposito, Sena, Carfora, Celia, Borghini, Giugliano, Romano, Del Gaudio, Mignani, Talia, Kouan. All.: Floro Flores

Arbitro: Di Loreto di Terni. Assistenti: Della Mea di Udine e Lauri di Gubbio. Quarto ufficiale: Silvestri di Roma 1. Operatore FVS: Ferraro di Frattamaggiore