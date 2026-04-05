Derby all'Arechi: scelte fatte dai due allenatori. I granata ne hanno fuori tre Cosmi fa a meno di Capomaggio, Giyabuaa e Cabianca. Floro non sa se utilizzare Salvemini

Floro sfoglia la margherita: Salvemini sì, Salvemini no. Il bomber di Andria ha sofferto in settimana per il mal di schiena, tanto che l'allenatore giallorosso potrebbe anche evitargli il peso di un'ulteriore fatica contro la Salernitana. D'altro canto davanti a Tumminello ha la possibilità di schierare Guglielmo Mignani, un giocatore duttile e che sta crescendo a vista d'occhio. A Floro piace tantissimo e non si farebbe troppi scrupoli a gettarlo nella mischia. Potrebbe essere questo l'unico dubbio della formazione base dei giallorossi nella partita che può valere una stagione in terra salernitana. Un altro dubbio potrebbe arrivare dal versante sinistro della trequarti. Anche se Della Morte è stato certamente tra i migliori contro il Cosenza domenica scorsa, non è detto che Floro non possa pensare ad una variante, inserendo sul versante mancino un giocatore di corsa, magari più votato al contenimento che all'offensiva. Vedremo quali saranno le scelte dell'allenatore giallorosso che sta vivendo come tutti l'attesa per il raggiungimento del traguardo sognato.

Salernitana con tre assenti: Capomaggio, Cabianca e Gyabuaa

Ora è ufficiale dopo la pubblicazione della lista dei convocati: non solo Capomaggio, ma anche Cabianca e Gyabuaa salteranno il derby dell'Arechi tra Salernitana e Benevento. Per la formazione di Cosmi resta ancora fuori anche Inglese, mentre rientrano a disposizione Arena, Golemic e Anastasio.

Dunque le scelte del tecnico perugino si restringono. Nella difesa a tre Cosmi conta di schierare Berra e Golemic e di chiudere il terzetto scegliendo come braccetto di sinistra Matino o Anastasio. A centrocampo dovrebbero esserci Di Vico davanti alla difesa, con Tascone e Carriero mezzeali. Quindi dovrebbero essere Longobardi a destra e Villa a sinistra, con le due punte davanti Lescano e Ashik. Proprio in attacco c'è solo l'imbarazzo della scelta, essendoci tra i convocati anche “el loco” Ferrari, Antonucci, Ferraris, Molina e Boncori.

Probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Berra, Golemic, Anastasio; Longobardi, Tascone, Di Vico, Carriero, Villa; Ashik, Lescano. All.: Cosmi

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Maita, Prisco; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Mignani. All.: Floro Flores