Benevento in serie B Gli auguri del consigliere regionale Fernando Errico "Grazie al presidente Vigorito, alla squadra, al mister, allo staff tecnico e a tutti i tifosi"

Il consigliere regionale Fernando Errico esprime grande soddisfazione e orgoglio per la straordinaria promozione del Benevento Calcio in Serie B, un traguardo che premia l’impegno, la determinazione e il lavoro di un’intera comunità sportiva.

“Tifoso da oltre vent’anni, vivo questo momento con un’emozione indescrivibile. La promozione rappresenta non solo un successo sportivo, ma anche un segnale di riscatto e di unità per tutto il territorio sannita. È anche il giusto riconoscimento per una città che, per storia, passione e identità, merita palcoscenici sportivi di categoria superiore.”

Fernando Errico rivolge poi un sentito ringraziamento “al presidente Vigorito, alla squadra, al mister, allo staff tecnico e a tutti i tifosi che, con passione e sacrificio, hanno sostenuto i colori giallorossi lungo tutto il percorso. Questo risultato è frutto di una visione solida e di un lavoro corale. A tutti loro va il mio grazie più sincero per aver regalato al Sannio una gioia così grande.”

Errico conclude augurando al Benevento Calcio “un futuro ricco di soddisfazioni anche nel prossimo campionato, con l’auspicio che questo traguardo rappresenti l’inizio di una nuova stagione di successi”.

