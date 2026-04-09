A Benevento mostra per gli 80 anni dello scoutismo in Zona Samnium

Venerdì 10 aprile, alle 18.30, in via Traiano a Benevento

a benevento mostra per gli 80 anni dello scoutismo in zona samnium
Benevento.  

Domani l’inaugurazione della mostra per gli 80 anni dello scoutismo in Zona Samnium. L’esposizione, allestita in Via Traiano, rappresenta un importante momento di celebrazione e memoria, ripercorrendo attraverso immagini, documenti e testimonianze il lungo cammino educativo e umano dello scoutismo sul territorio. Un viaggio che racconta generazioni di giovani, capi e volontari che, nel corso degli anni, hanno contribuito a costruire una comunità fondata sui valori della condivisione, del servizio e della crescita personale.

La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni, fino al 26 aprile, con i seguenti orari: mattina: dalle ore 9.30 alle ore 12.30; pomeriggio: dalle ore 17.00 alle ore 20. 

L’iniziativa, che si inserisce nel programma di celebrazioni per gli 80 anni dello scoutismo sul territorio, è aperta a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione per conoscere più da vicino la storia e l’impatto dello scoutismo nella Zona Samnium, nonché per riscoprire i valori che continuano a guidare le nuove generazioni.

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