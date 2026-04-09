A Benevento mostra per gli 80 anni dello scoutismo in Zona Samnium Venerdì 10 aprile, alle 18.30, in via Traiano a Benevento

Domani l’inaugurazione della mostra per gli 80 anni dello scoutismo in Zona Samnium. L’esposizione, allestita in Via Traiano, rappresenta un importante momento di celebrazione e memoria, ripercorrendo attraverso immagini, documenti e testimonianze il lungo cammino educativo e umano dello scoutismo sul territorio. Un viaggio che racconta generazioni di giovani, capi e volontari che, nel corso degli anni, hanno contribuito a costruire una comunità fondata sui valori della condivisione, del servizio e della crescita personale.

La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni, fino al 26 aprile, con i seguenti orari: mattina: dalle ore 9.30 alle ore 12.30; pomeriggio: dalle ore 17.00 alle ore 20.

L’iniziativa, che si inserisce nel programma di celebrazioni per gli 80 anni dello scoutismo sul territorio, è aperta a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione per conoscere più da vicino la storia e l’impatto dello scoutismo nella Zona Samnium, nonché per riscoprire i valori che continuano a guidare le nuove generazioni.