ANPI: tesseramento a San Giorgio del Sannio e inizio percorso verso il 25 aprile In Viale Spinelli, sabato 11 aprile dalle 11 alle 13

Sabato 11 aprile l’ANPI organizza un banchetto per il tesseramento a San Giorgio del Sannio. I promotori invitano le cittadine e i cittadini che si riconoscono nei principi dell’antifascismo e della Costituzione repubblicana a tesserarsi e a partecipare alle attività dell’Associazione: di fronte alla crescita dei movimenti populisti e a un quadro internazionale sempre più fosco, l’ANPI resta uno dei più importanti presidi della democrazia e dei valori costituzionali. La recente vittoria al referendum sulla giustizia, del resto, ha dimostrato come l’attivismo della società civile possa costituire un argine al dilagare delle destre “sovraniste” e ai tentativi di sovvertire la Costituzione.

Il banchetto di San Giorgio è il primo appuntamento di una serie di iniziative organizzate in preparazione della Festa della Liberazione, tra le quali sono comprese conversazioni letterarie sulla Resistenza, presentazioni di libri, proiezioni di documentari e serate di canti partigiani, per concludere, il 25 aprile, con il tradizionale corteo e con un concerto serale al Mulino Pacifico

Il programma completo si può consultare sui social dell’ANPI. Appuntamento a San Giorgio del Sannio, in Viale Spinelli all’altezza del Piccolo Caffè, sabato 11 aprile dalle 11 alle 13.