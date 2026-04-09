Benevento-Cavese, ecco l'arbitro del derby Scelto il direttore di gara del match in programma al Vigorito

Designato l'arbitro del match di lunedì tra Benevento e Cavese, in programma al Vigorito a partire dalle ore 20:30. Il derby campano è stato affidato a Francesco Burlando, della sezione di Genova. Si tratta di un quinto anno che non ha precedenti né con i giallorossi né con i metelliani. Al Vigorito, Burlando sarà coadiuvato dagli assistenti Cecchi di Roma 1 e Pasqualetto di Aprilia. Il quarto anno sarà Tropiani di Bari, mentre Marchese di Napoli sarà l'operatore FVS.

Girone C, ecco le designazioni

Atalanta U23-Monopoli: Filippo Colaninno di Nola (Cirillo-Di Curzio. IV Ufficiale: Rossini.

Operatore FVS: Martone)

Picerno-Cosenza: Giuseppe Vingo di Pisa (Tomasi-Alessandrino. IV Ufficiale: Vogliacco.

Operatore FVS: Martinelli)

Benevento-Cavese: Francesco Burlando di Genova (Cecchi-Pasqualetto. IV Ufficiale:

Tropiano. Operatore FVS: Marchese)

Casertana-Audace Cerignola: Dario Madonia di Palermo (Mino-Mititelu. IV Ufficiale:

Rispoli. Operatore FVS: Chianese)

Crotone-Catania: Stefano Striamo di Salerno (Tempestilli-Fedele. IV Ufficiale: Leone.

Operatore FVS: Gatto)

Foggia-Siracusa: Gabriele Sacchi di Macerata (Vitale-Singh. IV Ufficiale: Castellone.

Operatore FVS: Cantatore)

Latina-Casarano: Andrea Zoppi di Firenze (Nicosia-Pignatelli. IV Ufficiale: Gavini. Operatore

FVS: Petrov)

Potenza-Sorrento: Luca De Angeli di Milano (Spatrisano-Andriambelo. IV Ufficiale: Liotta.

Operatore FVS: Valcaccia)

Team Altamura-Giugliano: Gioele lacobellis di Pisa (Rinaldi-Veli. IV Ufficiale: Di Reda.

Operatore FVS: Capriuolo)

Trapani-Salernitana: Giorgio Bozzetto di Bergamo (Cassano-Marucci. IV Ufficiale: Gemelli.

Operatore FVS: Citarda)