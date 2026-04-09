A Benevento consegnate pergamene iscrizione Unione Nazionale Cavalieri d'Italia Accomunati dall’impegno a servire collettività attraverso competenze, esempio e responsabilità

Nella Sala del Consiglio Provinciale di Benevento sono state consegnate le pergamene di iscrizione all’Unci (Unione Nazionale Cavalieri d’Italia) ai nuovi soci.

Nel corso dell’appuntamento, alla presenza del presidente della Provincia Nino Lombardi, è stato sottolineato il ruolo dell’associazione, realtà apolitica e apartitica che riunisce cittadini insigniti di onorificenze della Repubblica e degli Ordini Cavallereschi, accomunati dall’impegno a servire la collettività attraverso competenze, esempio e senso di responsabilità civile. Tra gli obiettivi dell’Unci, la promozione dei valori morali e civili - all’onore al rispetto delle istituzioni - e il sostegno alla solidarietà sociale, attraverso attività culturali e di volontariato, con particolare attenzione alle giovani generazioni. Nel corso dell’incontro è stata evidenziata anche la vocazione del territorio sannita, ritenuto pienamente in linea con i principi dell’associazione. “Benevento e il Sannio rappresentano una realtà ricca di storia, identità e senso delle istituzioni” ha sottolineato il Cav. Ing. Biagio Estatico, in riferimento alla possibilità di costituire in futuro una delegazione Unci sul territorio.

Da qui l’invito rivolto ai presenti ad aderire alla Sezione Provinciale Unci di Salerno, come primo passo verso la creazione di una presenza stabile anche nel Sannio. Ha ricevuto la pergamena d'iscrizione, insieme al dottor Francesco Dainotti, l'ufficiale Filiberto Parente, consigliere nazionale Acli.

La cerimonia si è conclusa con la consegna delle pergamene ai nuovi iscritti e con un richiamo ai valori fondanti dell’associazione: servizio al bene comune, responsabilità civica e rispetto delle istituzioni.