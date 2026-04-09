80 anni Agesci, il sindaco Mastella incontra i rappresentanti dell'associazione Le manifestazioni il 24-25-26 aprile a piazza Roma

Il sindaco Clemente Mastella ha incontrato stamane tre rappresentanti dell'Agesci (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani): Simone Razzano (responsabile di zona), Elvira Muccio (responsabile di zona) e Daniele Paradiso (assistente ecclesiastico).

Al centro del colloquio, l'invito al sindaco Mastella per la tre giorni (24-25-26 aprile) che - a piazza Roma - sarà dedicata all'anniversario degli 80 anni dell'Agesci e che è anticipata da una mostra sullo scoutismo in zona Samnium visitabile, a partire da domani quando è in programma l'inaugurazione, presso i locali Benevento in Mostra. Il sindaco ha manifestato piena disponibilità a sostenere l'associazione e condiviso la possibilità di intitolare al mondo degli scouts uno spazio pubblico in città.

