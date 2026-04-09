Utilizzo acqua della diga di Campolattaro, riunione in Provincia Masterplan per l'individuazione delle opere a servizio delle aree irrigabili del Sannio.

Si è riunito alla Rocca dei Rettori, su richiesta di Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento, il Comitato istituito con Protocollo d’intesa dell’8 febbraio 2023 finalizzato alla individuazione delle opere irrigue di distribuzione della risorsa accumulata nell’invaso di Campolattaro sul fiume Tammaro.

Scopo dell’incontro di lavoro è stato quello di presentare ai sottoscrittori del documento di intesa, secondo le procedure previste, il Masterplan predisposto dal Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano a tanto incaricato dalla Regione Campania, per l'individuazione delle opere a servizio delle aree irrigabili del Sannio.

Alla riunione, protrattisi per circa due ore, erano presenti, con l’Assessore regionale all’Agricoltura Maria Carmela Serluca e lo stesso Presidente Lombardi, tutti gli altri sottoscrittori del Protocollo e cioè, oltre al Consorzio di Bonifica estensore del Masterplan, i rappresentanti delle Organizzazioni del mondo agricolo di Benevento e cioé: Coldiretti, Confagricoltura e Cia.

Il presidente della Provincia Lombardi, nel ringraziare tutti i partecipanti all’incontro, ha dichiarato che la presentazione del Masterplan, per quanto concerne la visione programmatica della sua Amministrazione, intende fissare i paletti per consentire a tutte le aree irrigue del Sannio di contare sulla risorsa portata dal fiume Tammaro. Lombardi, al tavolo di confronto, ha anche osservato che su tali coordinate si registra la convergenza delle Organizzazioni del mondo agricolo sannita.

Nel corso dei lavori i responsabili del Consorzio di Bonifica hanno quindi illustrato i contenuti del documento di programmazione da loro elaborato.

Al termine della riunione l’Assessore regionale Serluca si è riservata il compito di portare all’attenzione del Presidente della Regione Campania i contenuti del Masterplan e della discussione tra le parti firmatarie del documento di intesa e di far avere successivamente le eventuali determinazioni sul documento programmatico del Consorzio di Bonifica.