PassaLibro e Arte in Comunità: nuovi progeti per le Case di Comunità dell'Asl L'iniziativa dell'Asl di Benevento

L’ASL Benevento lancia un’iniziativa aperta a cittadini, artisti, associazioni e scuole con l’obiettivo di trasformare le Case di Comunità in spazi più accoglienti, vivi e condivisi. Il progetto, intitolato “PassaLibro e Arte in Comunità”, punta a rafforzare il legame tra istituzione sanitaria e territorio, valorizzando la partecipazione attiva della comunità.

L’iniziativa si sviluppa attraverso due ambiti complementari: la promozione della lettura e la valorizzazione dell’arte. PassaLibro prevede la creazione di spazi dedicati alla libera circolazione dei libri, basati su un principio semplice e inclusivo: “prendi un libro, lascia un libro”. Cittadini e associazioni possono contribuire donando libri in buono stato, aiutando nella cura degli spazi oppure proponendo momenti culturali, come letture condivise o incontri tematici.

Accanto a questa dimensione, prende forma Arte in Comunità, che offre ad artisti e cittadini la possibilità di donare opere artistiche destinate alle Case di Comunità. L’obiettivo è migliorare la qualità e l’accoglienza degli ambienti attraverso quadri, illustrazioni, fotografie e altre opere da parete. Le opere saranno valutate dall’Azienda in base agli spazi disponibili e alla coerenza con il contesto.

Valorizzare i contributi del territorio

L’ASL Benevento si impegna a valorizzare ogni contributo ricevuto. Le opere artistiche diventeranno espressione del territorio, contribuendo a rendere gli spazi più rappresentativi della comunità locale. Gli autori e i donatori saranno riconosciuti attraverso l’indicazione del nome accanto alle opere o negli spazi dedicati.

Parallelamente, la promozione della lettura e della cultura sarà sostenuta attraverso i canali istituzionali, con la diffusione di immagini, suggerimenti e consigli di lettura legati agli spazi PassaLibro. Non mancheranno momenti pubblici di presentazione e collaborazioni con scuole, docenti e istituzioni per sviluppare attività educative e culturali.

L’iniziativa è aperta a tutti: artisti, cittadini, associazioni e istituti scolastici. Per partecipare è sufficiente inviare una mail all’indirizzo urp@aslbenevento.it, indicando: nome e contatto; modalità di partecipazione (donazione di libri, donazione di opere o disponibilità a collaborare); eventuali dettagli, come quantità e tipologia dei libri oppure foto, descrizione e dimensioni delle opere.

Il progetto coinvolge le Case di Comunità dell’ASL Benevento presenti nei comuni di Benevento, Cerreto Sannita, Montesarchio, Morcone, Pietrelcina, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Marco dei Cavoti, Sant’Agata de’ Goti e Telese Terme.

Un’iniziativa per una sanità più vicina alle persone

“PassaLibro e Arte in Comunità” nasce con una finalità chiara: rendere gli spazi sanitari più umani, partecipati e accoglienti. Attraverso il contributo spontaneo dei cittadini, l’ASL Benevento punta a costruire luoghi che non siano solo punti di cura, ma anche spazi di incontro, cultura e condivisione.