"Territorio giallorosso", l'entusiasmo dei comuni partecipanti con la Cavese Paupisi, San Lorenzello, Fragneto Monforte e Apice sono pronti ad affollare i gradoni del Vigorito

Prosegue senza sosta l'iniziativa "Territorio giallorosso", promossa dal Benevento Calcio per favorire il coinvolgimento di tutta la provincia sannita. Questa sera, in occasione del match con la Cavese, ci saranno Paupisi, San Lorenzello, Fragneto Monforte e Apice. Il sindaco di San Lorenzello, Antimo Lavorgna, ha messo in risalto la gioia di poter essere presente al Vigorito: "Faccio i complimenti alla società del Benevento Calcio per l'iniziativa che rinsalda il legame con il territorio. Ovviamente, la nostra gioia è massima per la conquista della promozione in Serie B. Si tratta di un traguardo molto importante, che rappresenta un volano per il territorio di Benevento, per la città e per la provincia sannita".

Paupisi, il sindaco Coletta: "Gioia per il percorso straordinario del Benevento"

"Il progetto Territorio Giallo-Rosso, promosso dal Benevento Calcio, rappresenta un esempio straordinario di come il calcio possa diventare strumento di unione, identità e valorizzazione del territorio sannita. Un percorso che rafforza il legame tra il Club e i nostri Comuni, dando voce e visibilità alle comunità locali. A nome dell’intera cittadinanza di Paupisi, desidero esprimere un sentito ringraziamento al presidente Oreste Vigorito e a tutta la società sportiva per questa splendida opportunità di partecipazione e condivisione. È un’iniziativa che ci riempie d’orgoglio e che testimonia una sensibilità autentica e concreta verso il territorio e le sue persone. La nostra comunità è felice ed entusiasta di vivere da protagonista questa esperienza, in occasione della gara contro la Cavese. Per noi sarà una serata speciale. In un momento così importante della stagione, non possiamo che esprimere tutta la nostra gioia per il percorso straordinario del Benevento Calcio, che ha portato a un risultato capace di riempire d’orgoglio l’intero Sannio. È motivo di grande soddisfazione vivere un traguardo così prestigioso, con la meritata promozione in Serie B, frutto di impegno, sacrificio e grande programmazione sportiva. Siamo fortunati e onorati di poter assistere non solo all’incontro di calcio, ma anche alla cerimonia di premiazione che seguirà la gara, un momento che resterà nella storia di questa stagione. La consegna del trofeo da parte del presidente della Lega Pro, Matteo Marani, rappresenterà il suggello ufficiale di un’impresa straordinaria, portata a termine grazie al lavoro del presidente, dei suoi collaboratori, del mister, dello staff tecnico e dei nostri grandi calciatori. Questa è la vittoria dell’intero Sannio, di una tifoseria appassionata e di un territorio che non ha mai smesso di credere nei colori giallorossi. Grazie ancora di cuore al Benevento Calcio, al presidente Vigorito e a tutti coloro che hanno reso possibile questo bellissimo percorso condiviso".

Fragneto Monforte, il sindaco Facchino: "La nostra presenza ci inorgoglisce"

"Ringrazio sentitamente il Benevento Calcio, la società tutta e in particolare il presidente Oreste Vigorito per questa graditissima occasione. Il presidente Vigorito ha dimostrato, sia alla guida del Benevento Calcio sia nel suo ruolo di presidente di Confindustria, svolto con eccellenza fino a poche settimane fa, una straordinaria capacità di unire il territorio sannita, declinando in maniera concreta e autentica i valori dello sport. Iniziative come Territorio giallorosso' rafforzano il legame tra sport, comunità e giovani, trasmettendo valori positivi fondamentali. Da appassionato di calcio e del Benevento, oltre che da Sindaco, provo grande orgoglio nell'accompagnare la mia cittadinanza in questa esperienza di stadio e nel testimoniare la forte volontà di Fragneto Monforte di sostenere i colori giallorossi con entusiasmo e partecipazione; partecipazione che non è mai mancata, atteso che per questa stagione calcistica circa 60 concittadini hanno in essere abbonamento con il Benevento calcio per le partite casalinghe. Auguriamo alla società e alla squadra che questo traguardo sia solo il primo passo: la promozione in B è un riconoscimento doveroso per gli sforzi fatti e rappresenta una grande opportunità di visibilità per l'intero territorio beneventano. La speranza è che questo successo possa fare presto da ponte per il ritorno nella massima serie".

Apice, il sindaco Pepe: "Complimenti al Benevento per la promozione in Serie B"

"Accogliamo con grande entusiasmo l’invito del Benevento Calcio a partecipare al progetto Territorio Giallo-Rosso, un’iniziativa che riteniamo davvero lodevole e significativa. Queste azioni dimostrano, ancora una volta, la volontà concreta della società di rafforzare il legame con l’intero territorio sannita, valorizzando il senso di appartenenza e promuovendo momenti di aggregazione sociale attraverso lo sport. Desidero inoltre rivolgere, a nome dell’intera comunità di Apice, i più sentiti complimenti per la vittoria del campionato e il ritorno in serie B, un traguardo straordinario che rende orgoglioso tutto il Sannio. La presenza del Comune alla gara di lunedì sarà anche l’occasione per condividere con i tifosi questo importante successo e festeggiarlo insieme. La partecipazione del Comune di Apice rappresenta quindi non solo un momento di presenza istituzionale, ma anche un segnale concreto di vicinanza e condivisione di valori che uniscono comunità e territorio. A nome dell’amministrazione comunale, desidero esprimere apprezzamento per questa e per le tante iniziative che il Benevento Calcio sta portando avanti con grande sensibilità verso il territorio".