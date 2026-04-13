Campanella: il sannita che trasforma la Terra in una linea continua The Walk è un’opera video che ricostruisce il percorso terrestre continuo più lungo al mondo

L’artista visivo e ricercatore sannita Giuseppe Campanella presenta The Walk, un’opera video che ricostruisce il percorso terrestre continuo più lungo al mondo: oltre 20.000 km da Cape Town a Magadan, senza attraversare oceani. Un lavoro che unisce rigore visivo, ricerca critica e una lettura contemporanea del rapporto tra territorio, percezione e potere.

Attraverso una sequenza di fotogrammi satellitari, Campanella compone una linea ininterrotta che attraversa deserti, città, foreste, steppe e catene montuose. La Terra appare come un’unica superficie continua, osservata da una prospettiva orbitale che riduce la distanza a pura geografia e mette in discussione la frammentazione politica del pianeta.

Il cuore dell’opera è la tensione tra ciò che è geograficamente possibile e ciò che è politicamente impedito. Se la conformazione fisica del mondo permette un cammino ininterrotto, le frontiere lo frammentano. The Walk immagina un attraversamento libero, restituendo la visione di un pianeta in cui il movimento non è un privilegio regolato da barriere artificiali, ma una condizione naturale dell’essere umano.

La ricerca di Campanella – che intreccia materia, percezione, ecologia ed estrattivismo – sovverte l’uso tradizionale delle immagini satellitari, solitamente associate al controllo. Qui diventano strumenti di connessione, capaci di rivelare la continuità del territorio e le infrastrutture invisibili che governano la mobilità globale.

Selezionata per la Milano Design Week 2026, l’opera sarà presentata presso BASE Milano, all’interno della programmazione ufficiale. Con The Walk, l’artista visivo e ricercatore sannita porta alla Design Week una visione che unisce indagine critica, sensibilità ecologica e una riflessione sulle forme contemporanee della presenza e della coesistenza, confermando la solidità del suo posizionamento nel panorama emergente italiano.

