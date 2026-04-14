Mastella - Vigorito: incontro al comune dopo la promozione in B Hanno condiviso la volontà di festeggiare, con un momento ufficiale presso la sede istituzionale

Il sindaco Clemente Mastella ha incontrato stamane al Comune il presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito.

A nome della Città e dell'Amministrazione, il sindaco Mastella ha rinnovato al presidente del club giallorosso i complimenti per la formidabile stagione sportiva, culminata con la promozione in Serie B.

Il sindaco Mastella e il presidente Vigorito hanno altresì condiviso la volontà di festeggiare, con un momento ufficiale presso la sede istituzionale a fine campionato, lo straordinario traguardo ottenuto anche con il tecnico Floro Flores e i calciatori.