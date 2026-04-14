Intelligenza Artificiale e sicurezza urbana: task force della Polizia Municipale Per rendere i servizi di più efficienti, rapidi e intelligenti

La Polizia Municipale compie un passo deciso verso l’innovazione e la modernizzazione dei propri servizi: è stata ufficialmente istituita la “Task Force per l’analisi e la regolazione dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale”, un gruppo di lavoro interno dedicato a studiare, governare e sviluppare l’impiego dell’IA nei processi amministrativi e operativi del Corpo.

Il provvedimento, firmato oggi dal Comandante Giuseppe Vecchio, si inserisce nel solco della recente normativa nazionale Legge 23 settembre 2025, n. 132 e punta a coniugare innovazione tecnologica e garanzie per cittadini e operatori.

L’obiettivo è chiaro: rendere i servizi di più efficienti, rapidi e intelligenti, senza mai perdere di vista il controllo umano, la trasparenza e la tutela dei dati personali. A titolo di esempio in materia di sicurezza urbana e infortunistica stradale l’IA potra fornire: supporto nella pianificazione dei pattugliamenti, ottimizzando tempi e presenza sul territorio; analisi predittiva per migliorare la distribuzione delle risorse nelle fasce orarie più critiche;

individuazione di fattori di rischio ricorrenti; supporto alla progettazione di interventi mirati sul territorio.

La Task Force avrà il compito di: analizzare i processi interni per individuare dove l’IA può fare davvero la differenza; verificare strumenti già in uso e valutarne sicurezza e conformità normativa; proporre soluzioni innovative a supporto delle attività istituzionali; definire regole chiare per un utilizzo etico, tracciabile e responsabile; sviluppare linee guida e protocolli operativi; prevenire rischi legati a sicurezza informatica e protezione dei dati.

A comporre il gruppo di lavoro, sotto il coordinamento diretto del Comandante: Agente Delio Scognamiglio, Agente Luigi Basile, Agente Marco Porcaro.

L’intelligenza artificiale sarà utilizzata esclusivamente come strumento di supporto, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 GDPR e dei principi fondamentali di: liceità, trasparenza, minimizzazione dei dati e sicurezza.

Nessuna automatizzazione delle decisioni perchè la responsabilità resterà sempre umana. La Task Force opererà senza nuovi oneri per la finanza pubblica, valorizzando risorse già disponibili, abbracciando un modello di innovazione sostenibile ed efficiente.

Il gruppo presenterà entro 90 giorni una relazione completa con analisi dei processi, proposte operative con possibili sviluppi futuri. La Polizia Municipale si prepara così a entrare in una nuova era, dove la tecnologia permette di offrire servizi sempre più efficaci, sicuri e vicini ai cittadini.