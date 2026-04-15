"Dona il Sangue, Regala la Vita". Rotary Benevento e Ordine dei medici in campo Domenica 19 aprile presso il Centro trasfusionale del San Pio insieme per una giornata di solidarie

Un piccolo gesto può trasformarsi in un grande dono. Con questo spirito, domenica 19 aprile 2026, a partire dalle ore 08:30, il Rotary Club di Benevento e l’Ordine dei Medici di Benevento si ritroveranno presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale “San Pio” per la consueta giornata dedicata alla donazione rotariana del sangue.

L’iniziativa vedrà la partecipazione attiva del Presidente del Rotary Club Benevento, il Dr. Raffaele Pilla, e del Presidente dell’Ordine dei Medici, il dottre Luca Milano, i quali, accompagnati da numerosi soci e associati, daranno il primo esempio attraverso l'atto della donazione.

Ad accogliere la delegazione e tutti i cittadini che vorranno aderire sarà il dottore Sergio Gramazio, Primario dell'Unità Operativa Servizio Immuno-Trasfusionale.

Donare il sangue è un atto di civiltà e altruismo fondamentale. In molti casi, la disponibilità di sangue ed emocomponenti rappresenta l’unico presidio terapeutico salvavita per pazienti ematologici, oncologici o per chi deve affrontare interventi chirurgici d’urgenza. Donare non solo aiuta gli altri, ma è anche un'occasione per il donatore di monitorare il proprio stato di salute attraverso le analisi di controllo previste.

L'invito è aperto a tutta la cittadinanza. Per poter donare sono necessari i seguenti requisiti:

Età: tra i 18 e i 65 anni.

Peso: superiore ai 50 kg.

Stato di salute: buona salute generale.

Documenti: presentarsi muniti di documento d'identità e codice fiscale.

"Dona il Sangue, Regala la Vita: un piccolo gesto, un grande dono."