A Catania tutto pronto per il ritorno di Mimmo Toscano Con Viali in panchina troppi passi indietro da parte della squadra in vista dei play off

Un cenno dall'Australia e la panchina del Catania potrebbe di nuovo cambiare padrone. Ormai a Catania si dà per scontato che William Viali non possa continuare la sua avventura in rossoazzurro. Troppe titubanze e quelle due sconfitte di fila non sono certo un bel segnale. E allora sotto con i colloqui, con i “senatori”, con chi dovrebbe spiegare cosa sta accadendo ad una squadra che, pur non regalando mai spettacolo, aveva nel dna un pragmatismo che le condentiva di rimanere aggrappata alle prime posizioni. Ora c'è in bilico anche il secondo posto, insidiato da una Casertana pimpante e sbarazzina.

Grella riflette e manda segnati al patròn Pelligra. Bisogna salvare la stagione, ci sono i play off che si possono vincere, ma non con l'andamento delle ultime partite. E allora il dietrofront è.. dietro l'angolo. Via Viali (gioco di parole...), ritorno di Mimmo Toscano. Che avrebbe già dato la sua disponibilità a riprendersi la squadra. Due partite per rimettere le cose (anche parzialmente) a posto e poi i play off (dal 17 maggio, prevedibilmente). Il destino del Catania è tutto da scrivere, ma la società etnea non vuole lasciare nulla di intentato.