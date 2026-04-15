25 aprile 9 maggio: open day per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica Le carte d'identità cartacee perderanno validità dal 3 agosto

Le Carte d'Identità cartacee, com’è noto, perderanno definitivamente validità a partire dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza indicata sul documento stesso, diventando in questo modo inutilizzabili.

Pertanto il Comune di Benevento ha deciso di incrementare gli Open Day per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE) in modo da permettere di ottenere il documento di riconoscimento elettronico anche ai tanti cittadini che per questioni lavorative non possono recarsi presso gli sportelli nei giorni feriali.

Il primo Open Day si terrà sabato 25 aprile e gli uffici anagrafici di piazzale Iannelli resteranno aperti dalle ore 8:00 alle ore 12:30. Il secondo Open Day si terrà invece sabato 9 maggio e gli uffici resteranno aperti sempre dalle ore 8:00 alle ore 12:30.

Per ottenere in tali giornate il rilascio del documento, la cui consegna materiale avviene mediamente dopo circa 6 giorni, è richiesta obbligatoriamente, a partire da oggi e fino all’esaurimento della disponibilità, la prenotazione sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno all’indirizzo: www.prenotazionicie.interno.gov.it. I cittadini dovranno quindi presentarsi muniti di prenotazione, fototessera e vecchio documento d’identità.