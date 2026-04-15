Conversione Economica dell’Ecologia: focus a Futuridea A Futuridea un incontro tra pratiche, politiche e visioni per il futuro

Sabato 18 aprile, a partire dalle ore 15:30, presso la sede di Futuridea, in contrada Piano Cappelle a Benevento, si terrà l’evento di

presentazione e confronto dal titolo “Conversione Economica dell’Ecologia – Un percorso tra pratiche, politiche e visioni per il

futuro”, promosso dall’Associazione Sostenibilità Equità Solidarietà, che per l’occasione riunisce a Benevento la propria Assemblea

Nazionale. L’iniziativa rappresenta un momento di approfondimento e dibattito sui temi della transizione ecologica e della

sostenibilità, con particolare attenzione al rapporto tra modelli economici, innovazione sociale e politiche pubbliche orientate al

futuro.

Al confronto interverranno Gianfranco Nappi, coordinatore di Rigenera Campania e direttore della rivista InfinitiMondi, Maurizio

Pallante, saggista e presidente dell’Associazione Sostenibilità Equità Solidarietà, e Francesco Nardone, responsabile delle Relazioni

Istituzionali di Futuridea. L’incontro offrirà un’occasione di dialogo tra esperienze e visioni diverse, con l’obiettivo di contribuire alla

costruzione di nuovi paradigmi di sviluppo sostenibile, capaci di coniugare tutela ambientale, equità sociale e innovazione

economica. Sarà inoltre possibile seguire l’evento online tramite piattaforma Zoom.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione è possibile consultare il sito ufficiale:

https://sostenibilitaequitasolidarieta.it/ oppure contattare la segreteria all’indirizzo: segreteria@sostenibilitaequitasolidarieta.it