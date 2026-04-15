Carta d'identità elettronica. A Pago Veiano due open day per il rilascio Sabato 18 e domenica 19 aprile, dalle 9 alle 13, presso l’Ufficio Anagrafe

Il Comune di Pago Veiano organizza 2 Open Day per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE) nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 aprile, dalle 9 alle 13, presso l’Ufficio Anagrafe.

L’iniziativa è finalizzata a facilitare l’accesso al servizio e consentire ai cittadini di mettersi in regola in vista della scadenza che interesserà le carte d’identità cartacee, non più valide dal 3 agosto 2026.

“Abbiamo voluto organizzare queste giornate – dichiara il Sindaco, Mauro De Ieso– per accompagnare con anticipo il passaggio alla Carta d’Identità Elettronica, evitando disagi negli ultimi mesi”.

Per il rilascio è necessario presentarsi con codice fiscale, vecchia carta d’identità e una foto recente. Il costo è di 25,00 euro, con possibilità di pagamento tramite PagoPA, POS, bonifico o bollettino postale.

“Ad oggi - spiega il primo cittadino - oltre il 70% dei cittadini è già in possesso della CIE, oltre 400 residenti hanno ancora la carta cartacea tra questi, quasi 200 risultano senza un documento valido

Per quanto riguarda i cittadini iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) dal 1° giugno 2026 potranno richiedere la CIE in qualsiasi Comune italiano: anche in questo caso sono ancora molti coloro che dovranno mettersi in regola. L’invito - conclude il sindaco De Ieso- è rivolto a tutti i cittadini che possiedono ancora la carta cartacea o un documento scaduto affinché provvedano quanto prima al rilascio della CIE, approfittando anche di questi open day dedicati, per evitare disagi in prossimità della scadenza”.

